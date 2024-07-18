В Балашихе пройдет урбан-фест «Энтузиастов»

27 июля на территории арт-квартала Фабрика1830 состоится главное урбан-событие этого лета — «Урбан-фест». Вся территория сквера превратится в креативный город, в котором каждый житель сможет проявить свой талант, передает пресс-служба организаторов мероприятия.

В программе запланирована роспись автомобиля «СтЕралка» и почти не тюнингованной «четверки» от сообщества Balashiha Racing; граффити-мастерская от художника Troker и школы граффити Graffin; создание граффити-комикса, навеянного гением места — Балашихинской хлопкопрядильной фабрикой; турнир по настольному теннису от Владислава МихайLOVE за честь, славу и крутой мерч от «Энтузиастов» и многое другое.

Помимо этого, участники примут участие в создании путеводителя по территории Балашихинской хлопкопрядильной фабрике, разработке тестовой версии настольной краеведческой игры по Балашихе и станут участниками авторской настольной игры «Аргумент».

Во время фестиваля посетителей ждет фотовыставка по результатам опенколла «Балашиха глазами горожан»; фотовыставка Алены Ларинц и Ольги Аришиной «Бесконечный маршрут»; медиастудия «Балашиха словами горожан»; игра в лазертаг от клуба «5 УРОВЕНЬ» и многое другое.

Подробнее ознакомиться с программой мероприятия можно по ссылке.

Фестиваль пройдет 27 июля с 15:00 до 21:00 по алресу: сквер на Фабрике1830, ул. Советская, д. 36.

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