В Балашихе пройдет гала-концерт большого фестиваля «Непреклонный возраст»

Участников ждут мастер-классы, концерт эстрадно-джазового оркестра «Звезды ретро», церемония награждения победителей фестиваля и самых активных зрителей и праздничный фуршет. Перед гостями выступит российский певец и композитор, актер, финалист шоу «Суперстар» на телеканале НТВ Игорь Наджиев.

Большой фестиваль «Непреклонный возраст» в рамках Активного долголетия был организован для жителей в возрасте от 55 лет с целью поддержки инициатив граждан старшего поколения и привлечения населения к активному и здоровому образу жизни.

«Непреклонный возраст» проводится в Балашихе с августа этого года. За этот период активные долголеты приняли участие в 14 различных направлениях, включающих в себя хореографию, вокал, инструментальное, театральное, прикладное творчество, моду, кулинарию, оздоровительные практики, настольные игры, интеллектуальные битвы и цифровую грамотность.

Посетить гала-концерт могут все желающие в возрасте от 55 лет с предъявлением социальной карты жителя Подмосковья.

Место проведения: г. о. Балашиха, Московский проезд, 9. Начало мероприятия: 14:00.

Подробности по телефону: 8 (495) 523-14-43.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.