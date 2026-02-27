В Балашихе Подмосковья утвердили границы братской могилы

В Балашихе утвердили границы и режим использования территории братской могилы советских воинов 1941–1945 годов на улице 40 лет Победы. Решение направлено на сохранение мемориала и его исторической среды, сообщает пресс-служба Главного управления культурного наследия Московской области.

Главное управление культурного наследия Московской области закрепило границы объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, 1941–1945 гг.». Памятник расположен на улице 40 лет Победы в Балашихе.

Установленный режим допускает проведение работ по сохранению, ремонту и реставрации мемориала. Также разрешены благоустройство и озеленение территории при условии сохранения исторического облика объекта.

При этом запрещены новое строительство, размещение рекламы, организация парковок и прокладка дорог. Нельзя проводить самовольную вырубку зеленых насаждений и земляные работы без археологического сопровождения, а также иную деятельность, способную повлиять на сохранность памятника.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.