В Балашихе открыли прием заявок на фестиваль «Энтузиасты»

Прием заявок на участие в арт-лабораториях IV фестиваля креативных индустрий «Энтузиасты» стартовал в Балашихе и продлится до 21 июня. Участники будут работать на площадке «Фабрики1830», создавая новое общественное пространство в промзоне города, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Фестиваль традиционно проходит в пространстве «Фабрики1830». В этом году в его рамках организуют три арт-лаборатории: средового дизайна, мозаики и граффити. Их участники совместно разработают и реализуют проект общественного арт-пространства в центре промышленной зоны Балашихи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.