В Балашихе откроется фотовыставка «Дети Героев»
Фото - © Пресс-служба Московской областной думы
Фотовыставка «Дети Героев» откроется на территории исторической усадьбы Горенки в городском округе Балашиха 30 октября. В подготовке проекта принял участие комитет семей воинов Отечества Московской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
На выставке будут размещены фотографии, на которых изображены родные 23-х погибших участников специальной военной операции держащих их портреты.
Проект «Дети Героев» призван показать личную, человеческую сторону подвига российских воинов. Экспозиция направлена на сохранение в общественном сознании память о тех, кто отдал свою жизнь, исполняя свой долг перед Родиной, сформировать патриотизм и уважение к истории своей страны, а также напомнить посетителям о цене свободы и мира.
Подобные проекты позволяют сохранить историческую память, укрепить единство, напоминая про общие ценности, стойкость народа и героизм защитников страны.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.
«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.