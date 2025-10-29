В Балашихе откроется фотовыставка «Дети Героев»

На выставке будут размещены фотографии, на которых изображены родные 23-х погибших участников специальной военной операции держащих их портреты.

Проект «Дети Героев» призван показать личную, человеческую сторону подвига российских воинов. Экспозиция направлена на сохранение в общественном сознании память о тех, кто отдал свою жизнь, исполняя свой долг перед Родиной, сформировать патриотизм и уважение к истории своей страны, а также напомнить посетителям о цене свободы и мира.

Подобные проекты позволяют сохранить историческую память, укрепить единство, напоминая про общие ценности, стойкость народа и героизм защитников страны.

