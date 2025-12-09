В Балашихе 18 декабря пройдет творческая встреча к 110-летию Георгия Свиридова

Мероприятие пройдет в рамках виртуального концертного зала. В программе вечера — обсуждение роли поэзии в творчестве Георгия Свиридова и влияние произведений русских поэтов XIX–XX веков на его музыку.

Заместитель начальника управления культуры Балашихи Марина Чернова отметила, что встреча будет посвящена использованию композитором русской поэзии как основы для вокальных и хоровых циклов. Также участники поговорят о жизни и мировоззрении Свиридова и его поиске истины в соединении слова и звука.

В мероприятии примут участие школьники, преподаватели русского языка и литературы, сотрудники городских библиотек, представители программы «Активное долголетие», поэты и писатели ЛИТО «Метафора», а также жители города.

Начало встречи в 17:00 по адресу: г.о. Балашиха, Московский проезд, 9. Вход свободный. Дополнительная информация по телефону: 8 (495) 521-88-30.

