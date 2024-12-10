В атмосферу театра XIX века позволит окунуться исторический бал в Ступине

Перенестись в эпоху романтизма и окунуться в атмосферу театральных балов XIX века можно во Дворце культуры города Ступино 6 января. Событие, посвященное театральной премьере, охватит большой и двусветный залы, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Посетителей ждет насыщенная танцевальная программа, включающая вальсы, контрдансы, польки, мазурки и кадрили.

Организаторы предлагают участникам не просто исполнить исторические танцы, а «вжиться» в роли персонажей того времени. Гости смогут выбрать образ знатного гостя, примы-балерины или театрального критика и создать неповторимый костюм, вдохновленный знаменитыми фильмами о театре XIX века.

Для тех, кто хочет научиться танцевать, как настоящие аристократы, или освежить знания танцев, в течение декабря проходят бесплатные мастер-классы в Молодежном центре.

Участие в бале возможно по предварительной заявке. Подробная информация о регистрации и дресс-коде и расписании мастер-классов доступна в группе мероприятия в соцсетях.

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