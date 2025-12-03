В «АртПроме» рассказали о взаимодействии промышленности и искусства

Фестиваль «От винта!» стал площадкой для серии мероприятий проекта «АртПром» — симбиоза искусства и промышленности, где обсуждаются этапы развития инициативы и подготовка к Международному форуму «АртПром», запланированному в Москве на весну 2026 года, сообщает Общественная Служба Новостей .

Лидер международного студенческого направления «АртПром» Иванна Перепечко поделилась информацией о возможностях, которые команда «АртПром» предоставляет учащимся со всего мира.

«Международное студенческое направление „АртПрома“ создает платформу, которая объединяет студентов по всему миру из всех регионов. Мы работаем на промышленных площадках, в университетах и создаем междисциплинарные международные команды, где абсолютно каждый физик, каждый лирик может дополнять работу других и создавать общие проекты», — рассказала Перепечко.

Иванна Перепечко подчеркнула, что для участия в инициативе «АртПром» наличие собственного стартапа не является обязательным условием. Платформа дает шанс собрать свою команду из представителей как технических, так и гуманитарных специальностей и взять на себя роль лидера в реализации проекта.

