сегодня в 08:37

В 78 лет ушел из жизни соучредитель группы Grateful Dead Боб Вейр

Один из создателей американской рок-группы Grateful Dead гитарист Боб Вейр скончался в 78 лет. Это произошло из-за недуга, заявила семья музыканта в соцсетях, сообщает ТАСС .

Вейр умер в окружении близких. У мужчины были проблемы с легкими.

Группа Grateful Dead появилась в 1965 году в американской Калифорнии. Суммарно было записано 13 альбомов.

В 2004 году Grateful Dead попала в рейтинг 100 величайших артистов всех времен по версии Rolling Stone. Группа заняла 57-е место.

