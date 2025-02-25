В 50 ДК Подмосковья прошла акция «Наследники поколения победителей»

24 февраля в 50 домах культуры Московской области состоялась областная патриотическая акция «Наследники поколения победителей», в которой принимали участие студенты и школьники Подмосковья. В акции приняли участие свыше 7 тыс. детей и подростков, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

В каждом городском округе Подмосковья состоялись тематические мероприятия: показы спектаклей, концертов, литературно-музыкальных композиций, поставленных творческими коллективами домов культуры. Прошли беседы о героях России и их ратных подвигах.

Так, в доме культуры «Центр Молодежи», г. о. Лыткарино, показали спектакль «Эхо победы», ребята читали патриотические стихи, завершил мероприятие показ фильма «Повесть о настоящем человеке».

Участники акции в Мытищах увидели спектакль «Я должна рассказать», поставленный по мотивам одноименной книги Маши Рольникайте — узницы Вильнюсского гетто и концлагерей в Латвии и Германии в постановке Мытищинского театра драмы и комедии «Фэст».

В Серебряных прудах состоялся спектакль-концерт «Треугольники надежды», где через фронтовые письма, песни военных лет, стихи и хореографические номера артисты передали атмосферу того времени, отдали дань памяти героям Великой Отечественной войны и показали молодому поколению ценность мира и важность сохранения исторической правды.

В доме культуры «Белая дача», г. о. Котельники, участники акции увидели спектакль «С любимыми не расставайтесь» по пьесе «Ландыш и Ромашка» Н. Квижинадзе в постановке молодежного музыкально-драматического театра «Крылья». Зрители увидели войну через призму настоящей любви, пронесенной через все военные годы, над которой не властны ни время, ни смерть, ни война.

Для ребят были организованы творческие мастер-классы и интерактивные фотозоны. В фойе домов культуры патриотические клубы представили выставки экспонатов времен Великой Отечественной войны.

Учащимся рассказали о том, как связаны Великая Отечественная война и специальная военная операция, а в завершении мероприятия на экранах появился QR-код, перейдя по которому, все желающие смогли оставить пожелания бойцам, участвующим в СВО. Ребята оставили более тысячи добрых сообщений солдатам и словами благодарности.

Распечатанные фотографии, которые были сделаны в тематических фотозонах, созданных в домах культуры, участники акции смогли взять себе на память.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.