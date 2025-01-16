В 2025 году в Подмосковье запланировали 28 крупных культурных мероприятий

На 2025 год запланировано 28 мероприятий и 96 событий в 53 городских округах, сообщил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

«На 2025 год запланировано 28 мероприятий и 96 событий в 53 городских округах. Ожидается, что их посетят более 600 тыс. человек. В 2024 году мы провели 23 крупных мероприятия и 90 событий в 49 округах Московской области. Общий охват составил 500 тыс. человек. Мы видим большой интерес туристов, которые специально приезжают в исторические места ради крупных событий», – сказал Кузнецов на выступлении в ходе заседания Мособлдумы.

Он добавил, что в следующем году также пройдут 8 выставочных проектов. Среди них — выставка Айвазовского, совместные проекты с Узбекистаном, а также экспозиции, где Звенигород представит работы Шишкина и Сурикова из Русского музея. Эти проекты привлекают туристов не только из Москвы, но и из других регионов.

«В области работают 19 горнолыжных клубов, из которых 6 расположены в Дмитровском округе. Мы являемся лидерами в Центральном федеральном округе по количеству таких объектов. Ежегодно их посещают более 1 млн человек. Это наше преимущество, потому что такого масштаба в ЦФО больше нигде нет», – отметил министр.

Кузнецов подчеркнул, что отдельное внимание уделяется реализации поручений президента по социально-экономическому развитию Сергиева Посада как национального духовного центра.

«Округ развивается как крупнейший культурно-туристический центр мирового уровня. В рамках концепции, рассчитанной на период с 2024 по 2030 годы, запланировано пространственное развитие города, которое строится на трех принципах», – рассказал он.

Принципы таковы:

Размещение знаковых объектов вдоль двух основных осей города. Разделение светских, религиозных и административных функций. Перенос административных учреждений из центра города и создание новых пешеходных зон для разгрузки центра, чтобы сделать его комфортным для жителей и привлекательным для туристов.

«Эта концепция представляет собой целостный план действий, направленный на всестороннее развитие города и укрепление его роли как культурного и туристического центра на федеральном и международном уровне», – заключил Кузнецов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.