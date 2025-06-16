Уважение к публике: Волочкова заявила, что никогда не выступила пьяной

Анастасия Волочкова на недавнем выступлении на собственной шоу-программе «Одержимость» вновь попала в объективы камер. На видео с места представления видно, как прима кое-как танцует и еле держится на ногах. Балерина рассказал, что случилось с ее координацией, сообщает Общественная Служба Новостей .

Как призналась звезда, она уже давно привыкла к видео, в которых ее пытаются уличить в пьяных выступлениях. Балерина заявила, что ее программа расписана постоянными представлениями в Москве и области, а репетирует она каждый день. Более того, многие ее шоу-программы бесплатные.

«Я всех приглашаю бесплатно. А то, что я рукой немного не так взмахнула или не так выпрямила ногу, еще не признак того, что я пьяна», — отметила Волочкова.

Также звезда добавила, что ее роль отличается легкой небрежностью в движениях, что может создать у зрителя впечатление пьяной балерины. Поэтому танцовщица уверена, что если смотрящие думают, что она пьяна, значит она отлично справляется со своей ролью героини, находящейся в состоянии отчаяния и проживающей непростую судьбу.

В заключение Волочкова добавила, что никогда не выходила на сцену в состоянии алкогольного опьянения. Она отдает себе отчет и уважает публику, посещающую ее выступления.