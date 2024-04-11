Утверждено охранное обязательство на Церковь Рождества Христова в селе Ильинское
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Распоряжением Главного управления культурного наследия Московской области утверждено охранное обязательство собственника объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Рождества Христова, 1881 г.», расположенного по адресу: Московская область, Дмитровский городской округ, село Ильинское, передает пресс-служба ведомства.
Кирпичная церковь в селе Ильинском была построена на средства прихожан по проекту московского архитектора В. О. Грудзина в 1881 году на месте старой деревянной церкви, которая существовала в Ильинском с 1761 года. Здание новой церкви было рассчитано на 600-700 человек. Приделы храма в честь святителя Николая и пророка Илии были освящены 24 февраля 1885 года.
В 1938 году церковь закрыли, изъяли церковную утварь и иконы. Здание использовалось под склад зерна. В 1996 году в церкви была возобновлена приходская жизнь. В настоящее время церковь действующая, при храме существует школа и библиотека.
Охранным обязательством устанавливаются обязательные требования к сохранению, содержанию и использованию объекта культурного наследия, а также сроки проведения и состав необходимых работ по его сохранению.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.
«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.