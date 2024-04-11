Утверждено охранное обязательство на Церковь Рождества Христова в селе Ильинское

Кирпичная церковь в селе Ильинском была построена на средства прихожан по проекту московского архитектора В. О. Грудзина в 1881 году на месте старой деревянной церкви, которая существовала в Ильинском с 1761 года. Здание новой церкви было рассчитано на 600-700 человек. Приделы храма в честь святителя Николая и пророка Илии были освящены 24 февраля 1885 года.

В 1938 году церковь закрыли, изъяли церковную утварь и иконы. Здание использовалось под склад зерна. В 1996 году в церкви была возобновлена приходская жизнь. В настоящее время церковь действующая, при храме существует школа и библиотека.

Охранным обязательством устанавливаются обязательные требования к сохранению, содержанию и использованию объекта культурного наследия, а также сроки проведения и состав необходимых работ по его сохранению.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

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