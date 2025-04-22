Утереть нос Волочковой: продюсер Пригожин пытается овладеть шпагатом

Стало известно, что семья певицы Валерии и продюсера Иосифа Пригожина ежедневно занимается спортом и уже несколько месяцев пытается сесть на шпагат, сообщает Общественная Служба Новостей .

Как отметил сам Пригожин, он регулярно выполняет растяжку. Она уже помогла ему избавиться от зажимов в теле и болей в спине. 2-3 раза в неделю семья активно проводит тренировки. Валерия уже может садиться на поперечный шпагат.

Сам продюсер признался, что его шпагат еще в процессе. Для достижения поставленной цели он прикладывает усилия и хочет укрепить свое тело и достичь успеха в гимнастике.

«Я сам себе бросил вызов, а заодно всем членам своей семьи. Мы поспорили, что до лета я сяду на шпагат. Детали спора пока озвучивать не буду, но если я проиграю, то обязательно расскажу все», — добавил Пригожин.

Семьянин заявил, что не жалеет о решении начать спортивные занятия. Даже если он проиграет спор, расстройства не почувствует, так как ему искренне понравился проделанный путь. Продюсер отметил, что даже хотел бы утереть нос балерине Анастасии Волочковой.