Установлены зоны охраны комплекса Московской окружной психиатрической лечебницы

Постановлением правительства Московской области установлены зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс Московской окружной психиатрической лечебницы, 1902–1907 гг.: главный корпус с церковью Сергия; хозяйственный корпус с водонапорной башней; конюшня; хозяйственная постройка». Об этом сообщает пресс-служба Главного управления культурного наследия Подмосковья.

История психиатрической больницы № 5, расположенной на юге Московской области в селе Троицкое Чеховского городского округа, началась во второй половине ΧΙΧ века.

Лечебница представляет собой целый больничный городок, в котором 16 отделений, в том числе помещения для проживания сотрудников больницы во врачебных и надзирательских корпусах, хозяйственные помещения. Главный корпус с церковью состоит из 15 связанных единой симметричной осевой композицией 2-х и 3-х этажных корпусов, в котором центральным ядром является четырехэтажный корпус с больничной церковью.

В целях обеспечения сохранности объекта на сопряженной с ним территории установлены следующие зоны охраны:

охранная зона — состоит из 1 участка, включает территорию, непосредственно примыкающую к объекту. Режим использования данной зоны запрещает любое строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды объекта, а также размещение временных построек;

зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности состоит из 6 участков, режим использования которого разрешает строительство и хозяйственную деятельность, определяет предельно допустимые параметры разрешенного строительства и требования к архитектурному решению зданий с высотными ограничениями строительства;

зона охраняемого природного ландшафта состоит из 3 участков, включает территорию парков «Дубки» и «Победы», а также территорию между улицей Строителей и реки Песошна. Вводится запрет на строительство объектов жилого, коммунально-складского, промышленного, сельскохозяйственного назначения, отвод участков под строительство.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.