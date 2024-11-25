Воспитанники Ногинской школы искусств выступили на Международном конкурсе-фестивале

сегодня в 18:29

Среди заявленных направлений и жанров были вокал, хореография, театральное творчество, цирковое искусство.

Ногинская детская школа искусств может по праву гордиться своими воспитанниками, которые продолжают радовать Богородский округ новыми достижениями.

Хореографический ансамбль завоевал заслуженную награду, став Лауреатом 1 степени за номер «Поварята» в номинации «Хореография» «Эстрадный танец» (возрастная группа 8-9 лет).

Юные танцоры показали высокий уровень мастерства и получили признание жюри. Их успеху способствовала Марина Александровна Добровольская — опытный и талантливый педагог, который помог ребятам раскрыть свой потенциал.

Маленькие артисты подтвердили свое мастерство и умение завоевывать сердца зрителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.