Ушла из жизни актриса и педагог Елена Муратова

Актриса и педагог Елена Муратова скончалась на 93 году жизни

Актриса театра и кино, и педагог Института современного искусства Елена Муратова скончалась на 93 году жизни, некролог опубликован на официальном сайте вуза.

Заслуженная артистка Российской Федерации, профессор кафедры театрального искусства Елена Петровна Муратова закончила ВГИК, работала в театре и кино.

«Огромный талант и хрупкая красота, великий дар воздействия и бесконечная доброта, блистательное владение художественным словом и любовь к актерской профессии», — сказано в некрологе.

Елена Муратова работала в вузе с 2004 года и до конца дней своей жизни. Она была тесно связана с музеем Марины Ивановны Цветаевой, писала сценарии и ставила пьесы, связанные с творчеством великой поэтессы.