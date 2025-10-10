Ушел из жизни звезда фильма «Сало, или 120 дней Содома»

В Риме на 89-м году жизни скончался выдающийся итальянский актер Паоло Боначелли, прославившийся ролью в провокационной ленте Пьера Паоло Пазолини «Сало, или 120 дней Содома».

Как сообщает агентство ANSA, артист ушел из жизни вечером 8 октября. Боначелли, обратившийся много лет назад к буддизму, согласно своей вере, теперь «ищет перерождение», но в памяти зрителей он останется благодаря уникальному актерскому дарованию, позволявшему ему быть «одним, никем и сотней тысяч».

За свою продолжительную карьеру Боначелли снялся в более чем 100 фильмах, сотрудничая с такими мэтрами кинематографа, как Федерико Феллини, Тинто Брасс и Марко Беллоккьо.

Его творческое наследие охватывает театр, телевидение и кино, где он запомнился зрителям как актер исключительного диапазона и глубины, говорится в сообщении.