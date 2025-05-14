В своем доме на Манхэттене 11 мая умер выдающийся американский кинорежиссер и сценарист Роберт Бентон, сообщает The New York Times .

Родившийся в 1932 году в Техасе, Бентон начинал как художественный редактор журнала Esquire, где познакомился с будущим соавтором Дэвидом Ньюманом. Их первый совместный сценарий для фильма «Бонни и Клайд» (1967) произвел революцию в изображении насилия на экране и принес номинацию на «Оскар».

Вершины его творчества это: «Крамер против Крамера» — два «Оскара» (лучший фильм и режиссура, 1979), «Места в сердце» — третий «Оскар» за оригинальный сценарий (1984), «Праздник любви» с Морганом Фрименом — последняя режиссерская работа 2007 года.

Скромный гений, как называли его коллеги, Бентон оставил неизгладимый след в истории кино. Его фильмы, сочетающие психологическую глубину с новаторской формой, продолжают вдохновлять новые поколения кинематографистов.

Он до последних дней работал над мемуарами, указано в публикации.