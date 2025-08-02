Ушел из жизни музыкант, работавший с Бобом Диланом и The Rolling Stones

Шестикратный лауреат премии Grammy, певец и музыкант Флако Хименес, ушел из жизни в возрасте 86 лет, сообщает National World .

Как сообщила его семья, он умер 31 июля в кругу родных, не преодолев серьезных проблем со здоровьем.

Хименес, уроженец Сан-Антонио, был одной из ключевых фигур в жанрах техано и текс-мекс. Его смерть наступила через несколько месяцев после госпитализации — в январе родственники заявляли, что он идет на поправку, но в итоге его состояние ухудшилось.

Сын музыканта, Артуро, рассказал, что последними словами Хименеса были: «Я устал». В марте исполнитель отметил 86-й день рождения, но полностью восстановиться так и не смог.

В последние десять лет Хименес неоднократно сталкивался с тяжелыми заболеваниями. В 2014 году он перенес сложную операцию на позвоночнике, а год спустя — экстренное хирургическое вмешательство после перелома бедра. Травму он получил в результате падения дома, всего через день после завершения записи нового альбома.

За свою долгую карьеру Флако Хименес выпустил более двух десятков альбомов и шесть раз удостаивался премии Grammy. Он работал с Бобом Диланом и The Rolling Stones. Его прозвище «Флако» (с исп. — «худой») закрепилось за ним еще в молодости благодаря характерной внешности.

Из своих «Грэмми» пять он получил как сольный исполнитель, а в 1999 году — в составе коллектива Los Super Seven.