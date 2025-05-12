Усадьбу начала XX века в центре «Сколково» признали памятником архитектуры

В инновационном центре «Сколково» усадьба начала XX века признана памятником архитектуры регионального значения. Здание, выполненное в неоклассическом стиле, обрело этот исторический статус после реставрации, сообщает «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Мосгорнаследия.

Представитель ведомства отметил, что старинный усадебный дом начала XX века признан памятником архитектуры регионального значения. Ранее он имел промежуточный статус выявленного объекта культурного наследия. Усадьба расположена по адресу: Луговая улица, дом 4, корпус 4.

Главное здание усадьбы, расположенной в местности, прежде известной как пустошь Гусева Полоса, является ярким примером неоклассицизма. Двухэтажное деревянное строение, возвышающееся на каменном фундаменте, отличается богатым декором. Его фасады украшены портиками, колоннами коринфского ордера, треугольным фронтоном, а также лепниной и медальонами с античными профилями.

После муниципализации в 1917 году здания усадьбы использовались как жилые помещения, а с 1926 года здесь был детский дом. В середине 30-х годов комплекс служил отделом рабочего снабжения фабрики «Трехгорная мануфактура». В начале 60-х здесь разместился дом отдыха «Баковка» министерства авиационной промышленности СССР. В 90-е годы территория перешла под управление министерства экономического развития. В 2010 году усадьба и окружающий ее парк стали частью инновационного центра «Сколково».

Сегодня в главном здании усадьбы располагается дом приемов «Сколково». Реставрационные работы, завершенные в 2020 году, позволили восстановить исторический облик фасадов и интерьеров главного дома. Также была благоустроена парковая территория, включая реставрацию подпорной стенки террасы.