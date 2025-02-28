Уровень Netflix: Дуглас Келлвен оценил документальный фильм о футболе

«Мы создаем такой колоссальный контент, чтобы люди видели то, как проходит наш рабочий день. Таким образом мы приоткрываем двери для наших болельщиков. Сериал получился очень классным, это уровень Netflix. Так что обязательно рекомендую всем к просмотру», — рассказал Келлвен.

По его словам, работа под камерами нисколько не мешала футболист, клуб делал весь контент с большой любовью и теплотой по отношению к болельщикам.

Проект «Мама, мы — ЦСКА» создал режиссер Алексей Жарков на сценарий Кирилла Брейдо. Съемки стартовали в январе 2024 года, 12 февраля этого года все 5 серий вышли на платформе Okko. Сериал рассказывает о различных аспектах жизни футбольного клуба: работе тренеров и медицинского персонала, истории болельщиков из самых дальних регионов.