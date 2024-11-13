Эллинг Долгопрудного стал съемочной площадкой для фильма «Сказка о царе Салтане»

Режиссером фильма-фэнтези по мотивам одноименного произведения Пушкина стал Сарик Андреасян. Роли в картине исполнили известные и молодые актеры: Павел Прилучный, Алексей Онежен, Ольга Тумайкина, Антон Богданов, Елизавета Моряк, Алиса Кот и другие.

Съемки проходили в Геленджике, на озере Байкал и Каспийском море, а также в Долгопрудном. Шикарные и огромные декорации сказочного дворца были возведены в эллинге Долгопрудненского конструкторского бюро автоматики.

Новая «Сказка о царе Салтане» выйдет в прокат 19 февраля 2026 года. Создатели фильма обещают, что кино будет интересным и поучительным.

«Сказка о царе Салтане — это не просто волшебное приключение, а многослойная глубокая история. Она про взаимоотношения отцов и детей, а также о том, что какие чудеса не преподнесла бы вам жизнь — на первом месте должна оставаться семья. Наш фильм о любви, разлуке и счастливом воссоединение попадет в сердце каждого взрослого и ребенка», — поделился режиссер Сарик Андреасян.

Отметим, что Долгопрудный давно и прочно полюбился киноиндустрии. Уютный, радушный и необычайно красивый он «снимался» во многих картинах. Например, «Сто дней после детства», «Между нами девочками», «Чучело-2», «Полицейский с Рублевки», «След», «Настоящий Дед Мороз» и другие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.