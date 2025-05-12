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Умерла народная артистка РСФСР, балерина Алла Осипенко. Ей было 92 года, рассказала РИА Новости ее невестка, актриса Оксана Базилевич.

Осипенко умерла 12 мая примерно в 06:00. С датой прощания еще не определились.

По словам Базилевич, церемонию, скорее всего, проведут в Санкт-Петербурге. Мероприятие пройдет в Князь-Владимирском соборе.

Осипенко была советской артисткой балета. Она — прима-балерина Мариинского театра, балетный педагог и киноактриса.

Женщина родилась в 1932 году в Ленинграде. Перед ВОВ поступила в Ленинградское хореографическое училище.

Закончила его в 1950 году. Училась у Агриппины Вагановой.