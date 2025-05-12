Умерла народная артистка РСФСР, балерина Алла Осипенко
Умерла народная артистка РСФСР, балерина Алла Осипенко. Ей было 92 года, рассказала РИА Новости ее невестка, актриса Оксана Базилевич.
Осипенко умерла 12 мая примерно в 06:00. С датой прощания еще не определились.
По словам Базилевич, церемонию, скорее всего, проведут в Санкт-Петербурге. Мероприятие пройдет в Князь-Владимирском соборе.
Осипенко была советской артисткой балета. Она — прима-балерина Мариинского театра, балетный педагог и киноактриса.
Женщина родилась в 1932 году в Ленинграде. Перед ВОВ поступила в Ленинградское хореографическое училище.
Закончила его в 1950 году. Училась у Агриппины Вагановой.