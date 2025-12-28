Умерла французская актриса Бриджит Бардо

Об кончине звезды написало агентство AFP.

Брижит Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже. Она начала свою карьеру как модель, занималась балетом, а после стала актрисой.

Известна зрителям по фильмам 1950-1960-х годов, среди которых: «И Бог создал женщину», «Светская жизнь», «Мужское-женское» и «Истина». Летом 1973 года Бардо объявила о завершении кинокарьеры.

С начала 1970-х годов актриса активно занималась движением за права животных. Она была основательницей и главой фонда защиты животных «Фонд Брижит Бардо».

Брижит Бардо была известна своей красотой благодаря сочетанию множества факторов. У нее были выразительные черты лица, такие как большие глаза и аккуратные черты, что делало ее очень фотогеничной. Кроме того, Бардо всегда следила за модными тенденциями и имела уникальный стиль, который сочетал в себе элементы шикарного и простого.

