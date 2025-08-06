Умерла актриса Келли Мак, сыгравшая в «Ходячих мертвецах»

«С неизгладимой грустью сообщаем о кончине нашей дорогой Келли», — говорится на странице актрисы в соцсети.

Она скончалась в окружении любящей матери и тети.

По данным Hollywood Reporter, ссылающемся на заявление семьи Мак, причиной смерти артистки стала глиома центральной нервной системы.

Келли Мак родилась 10 июля 1992 года в США. Она появилась в девятом сезоне телесериала «Ходячие мертвецы». Всего у нее было более 30 работ в кино и сериалах. Она также сыграла роли в фильмах «Профиль», «Выстрел в темноте» и «Вторжение в эфир» и т. д.