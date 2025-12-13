Умер звезда «Маски» и «Криминального чтива» Питер Грин

В Нью-Йорке в возрасте 60 лет скончался американский актер Питер Грин, запомнившийся зрителям по фильмам «Маска» и «Криминальное чтиво». О его смерти сообщило издание New York Daily News, пишет ТАСС .

Сосед артиста, пожелавший сохранить анонимность, рассказал, что Грина обнаружили лежащим лицом вниз на полу, с повреждениями лица и кровью в его квартире.

Официальные причины смерти пока не установлены, как и не подтверждаются версии о насильственном характере смерти.

По данным иностранных СМИ, в апартаментах актера найдены возможные улики, намекающие на связь ирландских криминальных группировок Нью-Йорка со смертью Грина. Сообщается, что в ближайшем будущем Грин должен был перенести операцию по удалению доброкачественного новообразования в области легких.

Актерский путь Питера Грина начался с незначительных ролей в телесериале «Хардболл» (1989-1990) и фильме «Закон неизбежности» (1992). Популярность пришла к актеру в 1990-е годы благодаря участию в таких кинолентах, как «Криминальное чтиво» (1994), «Маска» (1994), «Охотник за головами» (2010) и «Бриллиантовый полицейский» (1999).

