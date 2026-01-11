Умер создатель музыки к мультсериалу «Губка Боб Квадратные Штаны» Гай Мун

В больнице скончался автор музыки к мультфильму «Губка Боб Квадратные Штаны» Гай Мун. 63-летний мужчина попал в медицинское учреждение после ДТП, но так и не смог от них оправиться, сообщает РЕН ТВ .

С 8 января Мун находился в больнице, куда попал после дорожного происшествия вблизи Лос-Анджелеса. Предварительно известно, что автора музыки к анимационному сериалу сбила машина.

Медики пытались спасти его, но, как сообщает издание Hollywood Reporter, полученные повреждения оказались несовместимыми с жизнью.

На протяжении более 20 лет композитор сотрудничал с телеканалом Nickelodeon. За годы работы он написал музыкальное сопровождение к таким знаменитым картинам, как «Семейка Аддамс», «Бойцовский клуб» и «Темная ночь». При жизни он был удостоен премии «Энни» за участие в создании шоу «Довольно странные родители» и неоднократно номинировался на премию «Эмми».

