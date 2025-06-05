Умер сооснователь группы «Аквариум» Анатолий Гуницкий

«Джордж Гуницкий покинул этот мир. Другого такого мир не знал. Да причтется к свету», — написал Гребенщиков*.

Днем ранее лидер «Аквариума» призывал поклонников молиться за Джорджа, который боролся с тяжелой болезнью.

Гуницкий не дожил до 73-летия всего четыре месяца. В 1972 году вместе с Гребенщиковым* он основал «Аквариум» и был ударником, а также автором многих песен коллектива. Массовый слушатель также знал его как поэта, прозаика и драматурга.

Гуницкому диагностировали тяжелую болезнь 10 лет назад — в 2015 году, однако с чем именно он боролся все эти годы, не уточняется. Где и когда состоятся похороны, пока не сообщается.

*Внесен в реестр иноагентов в России.