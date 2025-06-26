Умер кинорежиссер Валерий Рыбарев, снявший драму «Меня зовут Арлекино»

Скончался советский и белорусский кинорежиссер и сценарист, автор игровых и документальных фильмов, заслуженный деятель искусств Белорусской ССР Валерий Рыбарев, сообщает Союз кинематографистов Республики Беларусь.

Ему было 86 лет. Он снимал документальное и игровое кино, сам был сценаристом или соавтором сценария.

Самый известный фильм — драма «Меня зовут Арлекино». Он вошел в историю белорусского кино как самый кассовый. Это молодежная социально-психологическая драма по пьесе Юрия Щекочихина «Ловушка № 46, рост второй». Авторы одними из первых в советском кинематографе подняли вопросы по проблемам молодежи середины 1980-х годов. За 15 месяцев показа драмы в кинотеатрах СССР ее посмотрело 41,9 млн зрителей.

Также он снял фильмы «Живой срез», «Чужая вотчина», «Свидетель», «Тонежские бабы» и многие другие.