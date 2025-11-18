Умер актер сериалов «Лихие» и «Диверсант» Вячеслав Поляков

сегодня в 10:24

Актер Вячеслав Поляков, известный ролями в сериалах «Лихие» и «Диверсант», умер в 45 лет, сообщает SHOT .

Его не стало 12 ноября.

Причиной смерти назвали онкологическое заболевание. Больше подробностей не сообщалось.

Поляков снялся более чем в 30 картинах. Особенно запомнились его роли в сериалах «Скиф», «Лихие», «Диверсант», «Спецназ 2».

Кроме съемок, актер преподавал сценическое движение. В последние годы он также активно помогал бойцам СВО.

