Умер актер из сериалов «Каменская» и «Марш Турецкого» Павел Ульянов

12-го июня не стало актера театра и кино Павла Ульянова, он скончался на 62-м году жизни, сообщает kino-teatr.ru .

Массовый зритель знает Ульянова по ролям в популярных сериалах «Марш Турецкого» и «Каменская».

За свою актерскую карьеру Ульянов успел поучаствовать в 16 разных проектах в кино и на телевидении. После окончания Ярославского театрального института в 1991 году Ульянов на протяжении 16 лет был частью труппы МХАТа им. Горького под руководством Татьяны Дорониной.

Что стало причиной смерти Ульянова, а также где и когда его похоронят, пока не сообщается.