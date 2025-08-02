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Умер актер из фильмов «Вторжение» и «Побег из тюрьмы» Виктор Бутов

1 августа скончался 72-летний советский и российский актер театра и кино Виктор Бутов, сообщается на сайте «Кино-Театр.ru».

Подробностей о его смерти нет.

Он родился 21 апреля 1953 года в Собинке Владимирской области. Окончил ГИТИС. Выступал на сценах Тбилисского ТЮЗа и Московского областного ТЮЗа.

Бутов снялся в фильмах и сериалах «Вторжение», «Побег из тюрьмы», «Товарищ Сталин», «Битва трех королей» и других.

«Как по мне, просто недооцененный актер…пусть земля ему будет пухом», — написала пользовательница Ангелина_Сокол.