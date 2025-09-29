Украли как конфету у ребенка: Трамп о новых кинопошлинах в США

Трамп заявил, что страны мира украли у США кинобизнес

Американский президент Дональд Трамп анонсировал новые кинопошлины, которые составят 100%. По его мнению, к таким мерам приходится прибегать из-за того, что другие страны мира украли кинобизнес у США, как «конфету у ребенка», сообщает ТАСС .

По мнению Трампа, на данный момент от сложившейся ситуации больше других пострадала Калифорния. При этом американский лидер считает, что губернатор штата (Гэвин Ньюсом — ред.) к этому причастен, так как является «слабым и некомпетентным».

«Поэтому, чтобы решить эту давнюю, бесконечную проблему, я введу пошлины размером 100% на все фильмы, снятые за пределами Соединенных Штатов», — заявил Трамп.

Когда именно новые пошлины будут введены, на момент публикации заметки не уточняется.

