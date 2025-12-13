Украинскому блогеру-миллионнику Бабичу дали российское гражданство

Блогеру-миллионнику из Украины Артуру Бабичу предоставили гражданство РФ. Он открыл бизнес в России, сообщает Mash .

Бабич получил статус индивидуального предпринимателя. Блогер специализируется на художественном исполнении и рекламе.

Также в российском паспорте Бабича указали отчество, которое в украинских документах не пишут. Он опять Самвелович.

Бабич уехал из РФ после начала спецоперации. Блогер жил в Соединенных Штатах. Однако там пожаловался на безденежье, а также сложности с переводом.

Затем блогер снова приехал в Россию. За это на Украине его посчитали предателем.

