Украинскому блогеру-миллионнику Бабичу дали российское гражданство

Блогеру-миллионнику Бабичу дали гражданство РФ
Блогеру-миллионнику из Украины Артуру Бабичу предоставили гражданство РФ. Он открыл бизнес в России, сообщает Mash.
Бабич получил статус индивидуального предпринимателя. Блогер специализируется на художественном исполнении и рекламе.
Также в российском паспорте Бабича указали отчество, которое в украинских документах не пишут. Он опять Самвелович.
Бабич уехал из РФ после начала спецоперации. Блогер жил в Соединенных Штатах. Однако там пожаловался на безденежье, а также сложности с переводом.
Затем блогер снова приехал в Россию. За это на Украине его посчитали предателем.
