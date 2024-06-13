Уехавший из России актер Филиппенко получил премию «Белый слон» в Москве

В Москве вручили премию «Белый слон» 79-летнему актеру Александру Филиппенко, который уехал из России. Артист критически относится к действующей российской власти, СВО и сочувствует Украине, сообщает Life.ru .

В последнее время артист гастролирует с творческими вечерами по европейским странам и республикам бывшего Советского Союза. Филиппенко активно сотрудничает с латвийским организатором выступлений «Прямая речь» (Pryamaya OÜ), на чьих площадках выступают писатель Дмитрий Быков* и журналист Леонид Парфенов.

Изначально премия «Белый слон», которой наградили Филиппенко, учреждалась для поддержки российских кинолент в стиле артхаус, документалок и мультипликационных фильмов, обычно не котирующихся на больших экранах.

В последние годы награда «превратилась в оппозиционный междусобойчик», отмечает издание.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ.