Учреждения культуры Зарайска открыли свои двери для всех желающих. Одним из них стал Дворец культуры имени В. Н. Леонова, сообщили в администрации городского округа Зарайск.

«В 57-й раз открываются двери нашего Дворца для всех желающих. У нас работают различные клубные формирования: от танцевальных и вокальных коллективов до кружков по интересам и занятий йогой для активных представителей старшего поколения. Поздравляю вас с этим праздником и приглашаю присоединиться к нашей дружной семье», — отметила директор учреждения Татьяна Лабутина.



Затем зрители увидели яркие выступления творческих коллективов, приняли участие в мастер-классах, патриотической акции «Письмо солдату» и «Окопная свеча». В конце мероприятия все участники присоединились к флешмобу, образовав надпись «ДК».



После этого желающие могли понаблюдать за работой творческих объединений и кружков, действующих на базе дворца культуры, и записаться в понравившиеся.



Завершился «День открытых дверей» розыгрышем билетов на посещение Водонапорной башни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.

