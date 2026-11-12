Учреждения культуры Воскресенска проводят выездные программы для детей

Учреждения культуры Воскресенска организуют инклюзивные, развлекательные и познавательные мероприятия для воспитанников социальных центров и школьников в рамках межведомственного взаимодействия, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

11 ноября сотрудники центра культуры и досуга «Москворецкий» провели в одноименном парке спортивное мероприятие для воспитанников КЦСОиР «Воскресенский». Дети сделали разминку под музыку и поиграли в подвижные игры. Вечером программа продолжилась состязаниями на меткость и ловкость.

Дворец культуры «Цементник» запустил цикл «Маршрут построен», в котором школьники в роли ученых изучают темы от доисторических эпох до тайн метро. Первую встречу 10 ноября посвятили музейному делу. Ученики Воскресенской кадетской школы познакомились с историей мировых и российских музеев, жанрами живописи и коллекцией петровской Кунсткамеры.

Команда «Цементника» также посетила воспитанников ВРЦ «Преодоление». Программа была посвящена дружбе: дети вместе разгадывали загадки и учились поддерживать друг друга.

10 ноября методисты ДК «Юбилейный» провели в школе «Вектор» игровую программу «С днем варенья!». Вместе с олененком Машей и Бабушкой Ягой дети «варили» волшебное варенье счастья, добавляя символические ингредиенты — доброту, смех, дружбу и заветные желания.

11 ноября специалист ДК познакомила учеников «Вектора» с философией оригами и техникой складывания бумаги. Дети сделали мордочки животных и забрали поделки домой.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев неоднократно подчеркивал важность безопасности и доступности детских мероприятий, а также всестороннего развития их участников.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.