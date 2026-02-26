Учреждения культуры Клина победили в областном конкурсе

Учреждения культуры городского округа Клин стали победителями ежегодного конкурса министерства культуры и туризма Московской области. В феврале 2026 года подвели итоги и определили лучшие сельские учреждения и работников культуры региона. В число лауреатов вошли две организации и один специалист из Клина, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Спас-Заулковская сельская библиотека — филиал МБУК «Клинская централизованная библиотечная система» — и клуб «Петровский» — филиал МБУК «Централизованная клубная система» — вошли в число 15 лучших сельских учреждений культуры Подмосковья. Конкурсная комиссия отметила высокий уровень материально-технической базы и качество реализуемых творческих проектов, особенно в клубе «Петровский».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.