Ученые выявили связь между одиночеством и зависимостью от сериалов

Ученые из Хуаншаньского университета обнаружили, что у взрослых, которые часто смотрят сериалы, чаще отмечается чувство одиночества и склонность к «запойному» просмотру, сообщает сайт «Узнай.ру» .

В исследовании приняли участие более 500 взрослых, которые смотрели не менее четырех серий в неделю и проводили за телевизором свыше 3,5 часа в день. Анализ показал, что 61 процент участников соответствовали критериям зависимости от «запойного» просмотра.

Ученые выяснили, что основными причинами такого поведения становятся желание уйти от повседневных проблем, неприятных эмоций и поиск ярких впечатлений. По мнению исследователей, люди, испытывающие одиночество, чаще используют сериалы для временной компенсации нехватки общения и получения положительных эмоций.

Авторы работы подчеркнули, что речь идет только о корреляции, а не о прямой причинно-следственной связи. Пока неясно, приводит ли одиночество к зависимости от сериалов или, наоборот, чрезмерный просмотр усиливает социальную изоляцию. В исследовании также не учитывались другие форматы контента, такие как короткие ролики или видео на онлайн-платформах.

