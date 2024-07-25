Ученые подогнали лица актрис под золотое сечение

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Актриса Аня Тейлор-Джой с точки зрения ученых больше остальных женщин в мире соответствует стандарту пропорций женских лиц, пишет Life со ссылкой на Daily Mail.

В «рейтинге золотого сечения лиц» первое место с показателем 94,6% заняла 28-летняя актриса Аня Тейлор-Джой.

С первого места на третье упала модель Белла Хадид — 94,35%. Второе место заняла актриса Зендея с 94,37%.

В десятке лучших, по мнению проводивших исследование ученых, также актрисы и исполнительницы из разных стран: Марго Робби, Сон Хегё, Бейонсе, Тейлор Свифт и другие.