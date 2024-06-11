Ученицы музыкальной школы Люберец стали лауреатами конкурса «Наследие Победы»

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Ученицы детской музыкальной школы № 2 городского округа Люберцы стали лауреатами I и II степеней V всероссийского фестиваля-конкурса «Наследие Победы». Об этом рассказал глава муниципалитета Владимир Волков.

«Приятно, что под конец учебного года сразу две ученицы детской музыкальной школы № 2 стали лауреатами I и II степеней такого престижного конкурса. Это Дарья Перфильева и Алиса Волкова. Поздравляю девушек, их педагога Ирину Валерьевну Власкину и директора школы — Заслуженную артистку Московской области Татьяну Станиславовну Матвееву! Желаю дальнейших успехов и, конечно, успеть отдохнуть летом и набраться сил», — отметил Владимир Волков.

Пятый всероссийский фестиваль-конкурс «Наследие Победы» проводился по нескольким номинациям: вокальное и инструментальное искусство, теория музыки, хореография, ораторское искусство, графический дизайн и пр.

Фестиваль организован фондом развития образования в сфере культуры и искусства «Орфей».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.