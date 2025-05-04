Ученицы из Домодедова заняли призовые места на конкурсе казачьей песни к 80-летию Победы

Конкурс прошел при поддержке:

Следственного комитета Российской Федерации,

Министерства юстиции Российской Федерации,

Министерства просвещения Российской Федерации.

София Новикова исполнила сольную композицию «Милосердие» (музыка — Леонид Захлевный, стихи — Михаил Ясень) в жанре военной песни.

Татьяна Бабкина представила народную песню «Край березовый» на стихи И. Резника и музыку Броневицкого А.

Конкурс детской казачьей песни был учрежден в 2022 году. В первый год в нем участвовали 800 коллективов и солистов, во второй — 1200, а в 2024 году число конкурсантов достигло 1700. В отборочном туре соревновались 3 628 исполнителей и творческих групп со всей России. Общее количество участников превысило 12 000 человек. Полуфинальные прослушивания прошли во всех 9 федеральных округах страны, а в финал вышли 145 артистов. Соревнования проводились в четырех номинациях: солисты 7-12 лет, солисты 13-18 лет, ансамбли младшей и старшей возрастных категорий. Торжественная церемония награждения и гала-концерт с участием победителей состоялись 4 мая в концертном зале «Зарядье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.