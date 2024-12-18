Ученицы ДМШ № 2 Люберец стали лауреатами II степени международного конкурса

«Компетентное жюри по достоинству оценило выступления учениц детской музыкальной школы № 2 Виктории Жардан и Алисы Волковой. Они стали лауреатами II степени (возрастная категория 13-15 лет и 10-12 лет). Для них конкурс — это большой опыт. Он способствует профессиональному и исполнительскому росту, является мотивацией к дальнейшей работе. Поздравляю учениц и их преподавателя Ирину Валерьевну Власкину!» — сказала директор детской музыкальной школы № 2, заслуженная артистка МО Татьяна Матвеева.

Фестиваль-конкурс «Академия звезд» проводится при поддержке и содействии министерств и ведомств культуры и образования регионов Российской Федерации, министерств и ведомств образования регионов РФ, Союза деятелей музыки, кино и телевидения Москвы.

В состав жюри вошли видные деятели искусства и кино.

Конкурс проводился по следующим жанрам: вокал, хореография, инструментальный жанр, театр, цирк.

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