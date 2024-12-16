Ученики ДШИ № 3 Люберец стали лауреатами международных и Всероссийского конкурсов

сегодня в 15:58

Учащиеся детской школы искусств № 3 городского округа Люберцы стали лауреатами и дипломантами международных и Всероссийского конкурсов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Александр Новохатский стал третьим по результатам всероссийского детско-юношеского конкурса исполнительского мастерства имени Ж. И. Андреенко, который проводится ежегодно с 2019 года при поддержке Министерства культуры Московской области и кафедры камерного ансамбля Российской академии музыки имени Гнесиных.

Матвей Кафлин получил диплом участника.

Сразу четыре представителя ДШИ № 3 стали лауреатами I степени XVIII международного фестиваля-конкурса «Серебряная россыпь». Это Андрей Новохатский, Елизавета Равжаева, Татьяна Куликова и ансамбль ударных инструментов.

Илья Фролов стал лауреатом II степени.

Также ансамбль ударных инструментов стал лучшим на международном конкурсе музыкально-литературного творчества «MusicFantasy».

«От всей души поздравляем наших победителей и их наставников, желаем новых творческих достижений и ярких побед!» — сказала директор ДШИ № 3 Инна Соколова.

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