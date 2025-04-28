Участвовавший в «голой» вечеринке рэпер VACÍO вступил в ЛГБТ*-комьюнити в Париже

Сбежавший из РФ от призыва рэпер VACÍO вступил в ЛГБТ*-комьюнити во Франции

Участник «голой» вечеринки рэпер VACÍO (Николай Васильев), который сбежал из РФ от призыва в армию, вошел в ЛГБТ*-комьюнити в Париже. Его заметили в окружении транс*-блогеров, сообщает SHOT .

27-летний рэпер ранее утверждал, что не относит себя к представителям ЛГБТ*. Однако недавно его заметили во Франции вместе с племянником солиста «Иванушек International» Андрея Григорьева-Апполонова Сергеем, который живет вместе с крестным сыном певца. С ними был и транс*-блогер Игорь Синяк.

Компанию вместе заметили на нетрадиционной вечеринке в Париже. Участники мероприятия находились в квартире, в которой племянник Рыжего из «Иванушек» пел для гостей. Позже вся компания отправилась в ресторан.

VACÍO получил скандальную известность после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. После мероприятия рэпера отправили под арест в общей сложности на 25 суток.

После скандала артист пообещал отправиться служить в армию, но так и не появился в военкомате. Затем он покинул Россию.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.