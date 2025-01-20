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Участников конкурса «Рождественская игрушка для Елки Победы» наградили в Волоколамске

Участников конкурса «Рождественская игрушка для Елки Победы» наградили в Волоколамском городском округе, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Торжественное мероприятие состоялось в музее семьи Великого князя Константина Константиновича в селе Осташево.

Необычными елочными украшениями волоколамские школьники выразили благодарность нашим защитникам, которые сейчас находятся в зоне СВО. Каждая выполненная работа стала отражением не только фантазии авторов, но и чувства гордости за своих земляков, уважения к ним.

Методист музея Марина Запорина поздравила победителей и призёров конкурса, поблагодарила ребят за творческие поделки и вручила им памятные дипломы.

Победителями конкурса стали Фирсова Мирослава, Гермацкая Любовь и Маширова Ульяна.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.