Участники СВО и их семьи посетили праздничный концерт ко Дню защитника Отечества в Красногорске

В Красногорске в ДК «Подмосковье» прошла концертная программа «Народная весна – 2026», посвященная Дню защитника Отечества. На мероприятии чествовали участников специальной военной операции и их семьи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ДК «Подмосковье» в Красногорске состоялась праздничная программа «Народная весна – 2026», приуроченная ко Дню защитника Отечества. Организатором выступила АНО «Специализированный центр оказания медицинской помощи и психологической поддержки «Давай за мир». В зале собрались участники специальной военной операции и их родственники.

За проявленные мужество и стойкость бойцов наградили благодарственными письмами. Центр «Давай за мир» с 2022 года оказывает медицинскую, психологическую и социальную поддержку более 1,5 тысячам бойцов СВО. Как отметил директор центра Николай Бацаленко, совместно с комитетом здравоохранения Государственной Думы разрабатывается программа по адаптации бойцов к гражданской жизни.

В концерте приняли участие более 100 артистов, среди которых воспитанники Красногорской детской хореографической школы «Вдохновение» и Красногорского хореографического училища. Каждый номер был посвящен уважению к защитникам Отечества.

Участник СВО Антон Разживин подчеркнул важность подобных мероприятий для моральной поддержки бойцов и воспитания патриотизма у молодежи. Многие артисты регулярно выступают в составе выездных бригад в зоне проведения СВО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.