Участники областного фестиваля танцев в Ивантеевке рассказали о своих номерах

В прошлом году победителем фестиваля стала команда Marvel crew из Серпухова.

«Наш танец - о женской энергии, о том, что девочки тоже очень неплохо умеют работать, тренироваться и потеть в зале. Настрой боевой. Очень хочется уже выступать, посмотреть на выступающие команды и, конечно, не хочется называть их соперниками. Хочется все-таки сохранить вот этот вот настрой комьюнити, когда все друг за друга болеют. Все просто действительно любят танец, и только поэтому здесь находятся, а не потому, что они друг с другом соревнуются», - сказала участница команды Наталья Сидорина.

Также участие в фестивале прокомментировала руководитель образцового коллектива хореографической студии «Надежда» в Зарайске Оксана Губернаторова.

«Коллектив у нас большой, 100 с лишним участвует, старшая группа. Номер называется «Там, где не летают птицы». Он на злобу дня, - о войне, да, но это аллегория. Это не бревно в глаз, а такой расплывчатый номер. Но зрителю понятно, о чем мы танцуем. У нас название «Надежда», и мы надеемся всегда на лучший результат, делаем все, чтобы он был. Ну а там все в руках удачи, наверное», - отметила она.

В субботу, 14 сентября, в центральном парке Ивантеевки стартовал Гала-концерт II Московского областного фестиваля современного танца.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.