Участникам медиапроекта «Мой Вишневый сад» вручили благодарности в Подмосковье

В минувшие выходные в малом зале Пушкинского музыкально-драматического театра состоялось заключительное мероприятие «Пушкинского театрального фестиваля — 2025». Все участники медиапроекта «Мой Вишневый сад» были приглашены для вручения им благодарственных дипломов, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

«Мой Вишневый сад» — это народный проект, где любой желающий мог подать заявку и сняться в отрывках из пьес и рассказов А. П. Чехова или прочитать отрывки из писем классика.

В Центральном парке культуры и отдыха города Пушкино в дни фестиваля была развернута настоящая съемочная площадка, где более ста участников проекта снимались в пяти локациях. Им помогали профессиональные режиссеры, артисты, гримеры, костюмеры. Более 125 лет назад Антон Павлович, приезжая на первые репетиции Московского художественного театра, прогуливался здесь, а потому съемки были наполнены особой атмосферой чеховских произведений.

За четыре дня были сняты 54 видеоролика, которые были размещены в социальных сетях театра и фестиваля, в Рутубе. В ближайшее время отснятый материал будет показан на Пушкинском телевидении.

«Пушкинский театральный фестиваль — 2025» состоялся при поддержке президентского фонда культурных инициатив, министерства культуры и туризма Московской области и администрации округа Пушкинский.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.